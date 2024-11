Decisivo, Lucas comemora 50º gol pelo São Paulo: "Poucos jogadores alcançaram"

Lucas é o vice-artilheiro do São Paulo na atual temporada, com 14 gols, ao lado de Calleri e atrás apenas de Luciano, com 17. Ele é também o segundo jogador com mais assistências do elenco (oito), sendo superado somente por Wellington Rato, com nove.

Apesar da importante marca de 50 gols com a camisa do São Paulo alcançada, Lucas não saiu satisfeito com o desempenho de sua equipe nesta quarta-feira. O craque do time reconheceu que o Tricolor esteve abaixo do esperado em um jogo-chave na briga por uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, já que, se vencesse, o Tricolor entraria ao menos provisoriamente no G5 do Brasileirão.

"Foi um jogo um pouco abaixo da nossa equipe, começamos um pouco desatentos. Não foi nossa melhor performance. Conseguimos depois equilibrar, tivemos algumas chances, faltou um pouco de lucidez para encontrar o segundo gol. No final teve bastante desgaste, tornando o jogo bastante aberto. Levamos um ponto para casa", afirmou.

O forte calor de Bragança Paulista também foi um fator preponderante para que o São Paulo apresentasse um futebol aquém das expectativas, de acordo com Lucas.

"É um momento da temporada que todas as equipes apresentam um desgaste, temporada muito longa, é desgastante fisicamente e mentalmente. Temos que encontrar esse equilíbrio para poder se superar e performar. Hoje foi um dia muito quente, fazia tempo que não jogávamos com uma temperatura tão alta, estava calor para os dois times, não é desculpa, mas ficou amarrado o jogo no segundo tempo. Faltou um pouquinho mais de lucidez, de calma para encontrar o espaço e fazer o segundo gol. Fato que nessa reta final da temporada o desgaste acaba batendo para todas as equipes", concluiu.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Atlético-MG, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.