Com Dudu titular e Gómez no banco, Abel define Palmeiras para enfrentar o Bahia; veja escalações

Estamos escalados! O #MaiorCampeãoDoBrasil tá pronto pro desafio de logo mais! ??#AvantiPalestra #BAHxPAL pic.twitter.com/SgafM9fpoo

? SE Palmeiras (@Palmeiras) November 20, 2024

Para este duelo, o Palmeiras tem os desfalques do lateral-direito Mayke, do meio-campista Richard Ríos e do atacante Estêvão, todos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Juntam-se a eles como baixas Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Piquerez (transição física).

A equipe palmeirense busca engatar nova sequência de vitórias no Brasileirão. Na última rodada, o Alviverde bateu o Grêmio, por 1 a 0, no Allianz Parque. O time comandado por Abel Ferreira é o segundo colocado da Série A, com 64 pontos, quatro a menos que o Botafogo.

Do outro lado, o Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, vai a campo com: Adriel, Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Thaciano, Lucho Rodríguez e Ademir.