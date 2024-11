Brasileirão é a segunda Liga que mais lucrou com transferências na última década; veja o ranking

O Campeonato Brasileiro é a segunda Liga que mais lucrou com transferências no mundo na última década (2015-2024). Isso é o que aponta um estudo realizado pelo CIES, Obersvatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte.

Segundo a pesquisa, o Brasileiro fez 1,49 bilhões de euros (aproximadamente R$ 9,06 bilhões na cotação atual) com transferências nos últimos dez anos. O torneio fica atrás somente do Campeonato Português, que lucrou 2,39 bilhões de euros no período (R$ 14,5 bilhões).