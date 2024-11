Brasil x Uruguai: Bielsa valoriza defesa da Celeste e exalta talento brasileiro

Diante do talento brasileiro, o Uruguai enfrentou dificuldades no confronto realizado na Fonte Nova. Bielsa destacou a atuação defensiva diante da pressão brasileira em campo.

"A partida foi jogada demasiadamente perto do nosso gol, com a bola muito tempo na posse do Brasil. É muito difícil conseguir que um rival que nos dominou e que conta com grandes jogadores marque apenas um gol. Tivemos uma boa atuação defensiva", afirmou o treinador.