Bahia terá mais de 32 mil torcedores na Arena Fonte Nova para duelo contra o Palmeiras

? Mais de 32 mil tricolores já confirmados para Bahia x Palmeiras hoje na Fonte. Bilheteria do estádio aberta, além do site da Arena e a @LojaDoBahia do Parque Shopping, Bela Vista e Salvador Norte, assim como as plataformas da @Ingresse.

Preços a partir de R$ 20 (meia-entrada... pic.twitter.com/qckEh6z2W8

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) November 20, 2024

Diante do Palmeiras, o Bahia busca se recuperar no Brasileirão e seguir na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A equipe do técnico Rogério Ceni vem de cinco rodadas sem vitórias, com quatro derrotas e um empate no período. O Tricolor baiano ocupa a 8ª posição, com 46 pontos conquistados.

Por outro lado, o vice-líder Palmeiras segue na busca pelo Botafogo. O Verdão tem 64 pontos, quatro a menos que o líder do Campeonato Brasileiro.