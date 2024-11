Assistente contra o Peru, Messi encerra 18º ano seguido com mais de 40 participações em gols

Com um gol de Lautaro Martínez, a Argentina bateu o Peru por 1 a 0 nesta terça-feira, na La Bombonera, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O jogo foi o último de 2024 para Lionel Messi, que encerrou a temporada com mais de 40 participações em gols pelo 18º ano consecutivo, de acordo com o Sofascore.