Artilheira do Paulistão, Amanda Gutierres exalta momento e festeja título: "Palmeiras precisava"

O Palmeiras é tricampeão do Paulistão feminino. Na tarde desta quarta-feira, o Verdão superou o Corinthians nos pênaltis, por 2 a 0, no Estádio Brinco de Ouro, após triunfo por 2 a 1 no tempo normal e empate em 2 a 2 no agregado. Amanda Gutierres foi a autora de um gols palmeirenses nos 90 minutos e foi importante para o título alviverde.

Com o gol marcado, a atacante terminou como a artilheira da competição. A camisa 9 chegou à marca dos oito gols e ultrapassou Ketlen, do Santos. Neste ano, Gutierres também foi a principal goleadora do Brasileirão feminino.

Apesar de ter perdido a cobrança na disputa de pênaltis, Amanda Gutierres fez uma avaliação positiva do momento que vive. A centroavante ainda festejou bastante o título conquistado pelo clube, o primeiro nesta temporada.