Adversário desta quarta-feira, Flamengo perdeu apenas uma vez para o Cuiabá

O baixo número de confrontos entre as equipes se dá pelo pouco tempo de existência do Cuiabá, fundado apenas em 2001, e que passou a disputar a primeira divisão em 2021.

O oitavo encontro será válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Com 59 pontos, o Flamengo ocupa o quarto lugar, já estando classificado para a Libertadores devido ao título da Copa do Brasil.

Já o Cuiabá vive luta difícil contra o rebaixamento, estando na 19ª colocação, com 29 pontos. O Criciúma é a primeira equipe fora do Z4, com 37 unidades.