Visando voltar ao top 100 da ATP, Thiago Monteiro estreia com vitória no Torneio Internacional Masculino

Thiago Monteiro estreou com vitória, nesta terça-feira, no Torneio Internacional Masculino de Tênis - Ano VII, no Alphaville Tênis Clube. Cabeça número 2 da competição, o cearense de 30 anos venceu Paulo Saraiva por 2 sets a 0 (6/3 e 6/3), avançando para a segunda rodada.

Atualmente 108º no ranking da ATP, Thiago Monteiro precisa pelo menos ir à final da disputa em Alphaville para tentar retornar ao top 100. Tal meta é importante para tentar uma vaga direta ao Australian Open de 2025.

"É sempre especial jogar em casa", afirmou o número 2 do Brasil. "Saraiva saca bem, a quadra rápida está rápida e ele vinha do quali, então precisei de todo meu foco. Foi uma excelente estreia".