Veja por que o Santos não abriu mão de viagem aos EUA e deve começar Paulista com reservas

O Santos realizará parte da sua pré-temporada nos Estados Unidos. O clube irá disputar a Orlando Cup - Pro Series, que será realizada entre os dias 11 e 19 de janeiro. Por conta da viagem, o Peixe deve começar o Campeonato Paulista com um time alternativo.

A diretoria alvinegra já estava em fase final de negociação com a organização do torneio quando a Federação Paulista de Futebol decidiu antecipar o início do Estadual da próxima temporada. A previsão é que a competição comece no dia 15 de janeiro, já que a CBF puxou o início do Brasileirão para o final de março.

Ou seja, quando o Paulista começar, o Santos ainda vai estar nos Estados Unidos. Mesmo assim, a ideia é mandar os principais jogadores para a América do Norte.