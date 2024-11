Turquia perde para Montenegro e disputará playoffs por acesso à elite da Liga das Nações

Agora, as duas equipes voltarão a campo apenas na próxima data Fifa, que acontece somente no ano que vem.

O jogo

A primeira oportunidade do jogo surgiu aos três minutos. Em saída errada da zaga de Montenegro, Arda Guler ficou com ela e bateu para o gol, obrigando o goleiro Niki? a fazer boa defesa para evitar o gol turco. Na sequência, Montenegro respondeu e começou a criar oportunidades, mas sem muito sucesso.

E aos 18 minutos, Montenegro até abriu o placar. Krstovic partiu em velocidade, driblou o goleiro e tocou para trás. Jovetic empurrou para o fundo das redes e guardou. No entanto, foi marcado um impedimento no início do lance, e o gol foi anulado.

E foi com 28 minutos no placar que Montenegro abriu o marcador. Krstovic foi lançado em velocidade, invadiu a grande área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Gunok: 1 a 0.

Aos 36 minutos, a Turquia chegou ao gol de empate depois de pressionar Montenegro. Kokçu foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio. Yildiz apareceu sozinho e bateu de primeira, no contrapé do goleiro rival, e deixou tudo igual em 1 a 1 no placar.