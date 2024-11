Torcida Organizada do Cruzeiro é proibida de ir para a final da Sul-Americana

A Máfia Azul, principal torcida organizada do Cruzeiro, não poderá ingressar no Paraguai para a decisão da Copa Sul-Americana com seus uniformes e materiais. Nesta segunda-feira, os próprios torcedores se manifestaram nas redes sociais em tom de reclamação pela decisão.

A iniciativa partiu da Federação Paraguaia de Futebol e teve a concordância da Conmebol. O Cruzeiro enfrenta no sábado o Racing, da Argentina, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.