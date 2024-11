Símbolo na luta contra o racismo, Vinícius Júnior fala sobre a importância do dia da Consciência Negra

Um dos grandes craques do futebol mundial, o brasileiro Vinícius Júnior também é a principal figura do esporte na luta contra o racismo. Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai em Salvador, cidade mais negra do mundo fora do continente africano, um dia antes do feriado nacional da Consciência Negra.

Em entrevista à CBF TV, o atacante do Real Madrid falou sobre a importância do dia e um pouco de sua luta contra o racismo.

"Acredito que não só para mim, mas para todo o nosso povo aqui de Salvador, da Bahia. Eles estavam esperando pela gente por muito tempo. A gente poder voltar a jogar aqui justamente nessa data (véspera do Dia da Consciência Negra) é algo muito importante não só para nós jogadores, mas para eles também. A intenção é que em um futuro bem próximo cada vez mais a gente possa ter menos casos de racismo", disse Vinícius.