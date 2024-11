Chile vira sobre a Venezuela em jogo de seis gols e com brilho de 'brasileiros'

Já a Venezuela perdeu a oportunidade de subir na tabela após estar duas vezes à frente do placar. Com isso, a seleção vinotinto fica com 12 pontos, na oitava posição.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

As seleções voltam a campo pelas Eliminatórias apenas em março de 2025. O Chile enfrenta o Paraguai, fora de casa, e a Venezuela visita o Equador.

Como foi o jogo

A Venezuela foi quem abriu o placar. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Soteldo fez boa jogada e encontrou Savarino, que bateu forte de fora da área.

O Chile não demorou a empatar. Aos 19, Cepeda cruzou, a bola passou por toda a área e chegou em Vargas, que bateu rasteiro para igualar. Três minutos depois. os venezuelanos voltaram à frente do placar, com Rubén Ramírez, que chutou forte de fora da área.

Com 28 minutos, no entanto, o Chile voltou a empatar. Suazo tabelou com Pizarro, chutou rasteiro e contou com desvio Rincón para a bola morrer no fundo da rede.