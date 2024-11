Rodada da NBA: Damian Lillard marca game winner e Bucks vencem os Rockets

O cestinha do jogo foi Brook López, dos Bucks, que junto com Giannis Antetokounmpo (20 pontos e 13 rebotes) e Damian Lillard (18 pontos e dez assistências), marcou um duplo-duplo. López fez 27 pontos e dez rebotes. Do lado do Houston Rockets, o destaque ficou com o armador Fred VanVleet, que fez 26 pontos.

Com o resultado, os Bucks chegaram a quinta vitória na temporada, mas possuindo nove derrotas. Por sua vez, o Houston ficaram com o recorde de dez vitórias e cinco derrotas.

O Milwaukee Bucks volta às quadras nesta quarta-feira, contra o Chicago Bulls, às 21h30 (de Brasília). O Houston Rockets joga no mesmo dia contra o Indiana Pacers, às 22h.

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors

Na madrugada de segunda para terça, o Los Angeles Clippers venceu o Golden State Warriors por 102 a 99. A equipe de Stephen Curry ainda teve 20 segundos de posse na reta final da partida, mas não conseguiu a cesta que poderia levar o duelo para a prorrogação.