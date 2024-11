Palmeiras x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações da decisão do Paulista feminino

A ideia do Palmeiras era mandar o clássico decisivo para o Allianz Parque. Contudo, por orientação da Polícia Militar, precisou ser realocado. No mesmo dia, as equipes masculinas de Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, e a PM teve o encontro entre as torcidas organizadas.

Para o duelo, o Corinthians conta com o retorno do técnico Lucas Piccinato à beira do gramado. No jogo de ida, ele foi desfalque, enquanto cumpria suspensão pela expulsão na semifinal. Quem comandou a equipe foi o auxiliar Breno Basso.

O Timão segue com os desfalques de Erika (controle carga desconforto no joelho direito), Jheniffer (controle de carga fratura patelar no joelho direito), Nicole (contusão muscular no glúteo esquerdo), Jaqueline (lesão muscular coxa direita) e Tamires (transição após cirurgia de sindesmose do tornozelo direito).

Do outro lado, a técnica Camilla Orlando tem as baixas de Bianca Gomes (transição física), Giovanna Campiolo (cirurgia no joelho esquerdo), Natascha (contusão na lateral do quadril) e Victoria Liss (lesão no joelho esquerdo).

Contudo, as Palestrinas terão o retorno da atacante Tainá Maranhão, que cumpriu suspensão no primeiro jogo. Ainda, no último duelo, a equipe contou com a volta de Andressinha, que voltou a ser relacionada no time depois de mais de um ano após se recuperar de lesão no LCA.

De um lado, o Timão, que foi campeão paulista em 2019, 2020, 2021 e 2023, busca o pentacampeonato. O Verdão, por sua vez, vai em busca do tri. As Palestrinas faturaram a taça do Estadual em 2001 e 2022.