Minas derrota o Campinas em clássico pela Superliga de vôlei

Emendas: Congresso tenta dar truque no STF

G20 diz coisas definitivas sem definir as coisas

Capitão do Campinas, o levantador Bruninho considerou o terceiro set decisivo para o resultado do confronto. A partida estava 1 set a 1 e o time paulista dominava a parcial até levar a virada.

"A gente perdeu uma oportunidade. No voleibol, quando você perde uma oportunidade dessa, pode mudar o jogo. Talvez depois, a gente tenha sofrido com aquele momento. Faltou um pouco de convicção e até de confiança para podermos fechar aquele set, que a gente dominou na maior parte do tempo. Não pode dar mole, o adversário, que tem suas qualidades, seus méritos, acabou ganhando confiança e virando o jogo", disse.

No outro jogo disputado nesta segunda-feira pela Superliga masculina, um clássico paulista: O Viapol São José derrotou o Vedacit Guarulhos por 3 sets a 2.