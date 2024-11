Laura Pigossi estreia com vitória no WTA 125 de Colina, no Chile

Laura Pigossi estreou com vitória, nesta terça-feira, no WTA 125 de Colina, disputado no Chile. No saibro, a brasileira número 129 do ranking derrotou a norte-americana Elizabeth Mandlik (249ª) por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0).

Conhecendo a adversária, Pigossi foi consistente no duelo, com poucos erros. A vitória na rodada inicial garante uma vaga nas oitavas de final.