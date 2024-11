Já classificada, Alemanha sofre gol no último lance e empata com a Hungria pela Liga das Nações

Já classificada às quartas de final da Liga das Nações, a Alemanha visitou a Hungria nesta terça-feira, na Puskás Arena Park, em Budapeste, pela sexta rodada da fase de grupos. A partida terminou empatada em 1 a 1. Nmecha marcou para a seleção alemã, e Szoboszlai empatou no último lance para os húngaros.

Com o empate, a Alemanha encerra a primeira etapa do torneio invicta e na liderança do Grupo C da Liga A, com 14 pontos conquistados. A Hungria, por sua vez, encerrou a fase de grupos na terceira posição da chave, com seis unidades. A seleção húngara irá disputar o playoff de rebaixamento.

O adversário da Alemanha será decidido após sorteio nesta sexta-feira, em Nyon, na Suíça. O rival da Hungria também será definido pelo sorteio.