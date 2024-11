Gyökeres marca quatro gols, Suécia goleia o Azerbaijão e avança em primeiro lugar na Liga das Nações

Nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações, a já classificada Suécia goleou o Azerbaijão por 6 a 0. O jogo, disputado na Strawberry Arena, foi válido pelo grupo 1 da Liga C.

O destaque vai para o artilheiro Viktor Gyökeres, que balançou as redes quatro vezes para os suecos, enquanto Kulusevski marcou os outros dois. Alexander Isak ainda poderia ter feito a goleada ser maior, mas perdeu um pênalti.

Com a vitória, a Suécia avança de fase em primeiro lugar no grupo 1, com 16 pontos em seis jogos. Nas quartas de final, os suecos enfrentarão a Eslováquia, que se classificou na segunda posição após vencer a Estônia, por 1 a 0.