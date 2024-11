Guilherme Arana jogará a final da Libertadores? Veja a condição do lateral do Atlético-MG

Cortado da Seleção Brasileira, o lateral esquerdo Guilherme Arana passa a focar na preparação para jogar a final da Copa Libertadores da América pelo Atlético-MG contra o Botafogo, no fim do mês. Segundo informações de O Tempo Sports, a situação do atleta não preocupa o Galo.

Arana sofreu na semana passada uma torção no tornozelo esquerdo. Por isso, não atuou com a camisa da Seleção Brasileira diante da Venezuela e ainda foi desligado do grupo para o jogo contra o Uruguai, nesta terça-feira, em Salvador.