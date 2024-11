Fluminense x Fortaleza: equilíbrio nos últimos 5 confrontos

Fluminense e Fortaleza entram em campo na sexta-feira, no estádio do Maracanã, em um jogo importante pelo Brasileirão 2024, com um lado pensando na fuga do rebaixamento e o outro sonhando com o título. Os últimos cinco encontros entre as equipes mostram, porém, um cenário de equilíbrio no confronto.

Foram duas vitórias para cada lado e um empate. O Fortaleza leva uma pequena vantagem nestes cinco jogos mais recentes em relação ao saldo desses duelos, com oito gols marcados e sete sofridos.

A classificação traz, contudo, uma diferença grande entre os times nesta temporada do Brasileirão. O Fortaleza é o terceiro colocado, com 63 pontos, enquanto o Fluminense ocupa a 15ª posição, com apenas 37.