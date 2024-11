Flamengo x Borussia: Onde assistir amistoso em homenagem ao Rei Pelé

A Zapping, plataforma de streaming, acaba de anunciar a transmissão da partida amistosa entre Flamengo Legends e Borussia Legends, que acontecerá na nesta quarta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

O evento, que homenageia o Rei Pelé, um dos maiores ícones do futebol mundial, também celebra os 200 anos de imigração alemã no Brasil. A partida será exibida no Zapping Sports, canal proprietário destinado a conteúdos esportivos e disponível no pacote Full (canal 30) da operadora.