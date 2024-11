Filipe Luís realiza últimos ajustes e Flamengo finaliza preparação para enfrentar o Cuiabá

O Flamengo ocupa a quarta posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos. O Rubro-Negro ainda sonha com o título da competição, estando nove pontos atrás do líder Botafogo. O título da Copa do Brasil, no entanto, tira a pressão dos flamenguistas em busca de uma vaga na Libertadores.

Já o Cuiabá vive situação contrária. Em 19º lugar, com 29 pontos, o Dourado não vence há cinco partidas, estando oito unidades atrás do Criciúma, primeira equipe fora do Z4.