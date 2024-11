Corinthians x Cruzeiro: veja onde assistir ao jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão

O Corinthians chega embalado para o confronto, com quatro vitórias seguidas no Brasileiro. O time saiu da zona de rebaixamento e saltou para a 11ª colocação, com 41 pontos.

A equipe comandada por Ramón Díaz tem como objetivo eliminar de vez qualquer chance de queda para a Série B e, posteriormente, focar na busca por uma vaga para um dos torneios continentais (Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores).

Já o Cruzeiro chega para o confronto com a cabeça na final da Copa Sul-Americana. O time de Fernando Diniz, que se encontra na 7ª posição do Brasileiro, terá uma decisão contra o Racing no próximo sábado.

Por isso, a tendência é que Diniz leve a campo um time alternativo, priorizando a final do torneio continental. Até mesmo Cássio, ídolo histórico do Timão, pode ser preservado para o duelo em Itaquera.