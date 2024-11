Com time misto, Holanda empata contra a Bósnia pela Liga das Nações

A Holanda empatou com a Bósnia e Herzegovina por 1 a 1, pela sexta rodada da Liga das Nações da Uefa, nesta terça-feira, no Estádio Bilino Polje. O gol dos visitantes foi marcado por Brobbey e Demirovic empatou.

Com o resultado, os holandeses terminam a fase de grupos na segunda posição do Grupo 3, com nove pontos. A equipe está classificada para as quartas de final. Já os bosnios finalizam em último, com dois pontos e rebaixados para a Liga B.