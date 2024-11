Com golaço de Lautaro, Argentina vence Peru na Bombonera pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Esta foi a última pausa para data Fifa em 2024. Pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, que será disputada apenas em março de 2025, a Argentina irá ao Uruguai visitar a seleção local. Enquanto isso, em busca de uma reação imediata na competição, o Peru receberá a Bolívia.

O gol da Argentina saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Pela esquerda do campo de ataque, Lionel Messi limpou a marcação, invadiu a área e cruzou com precisão para Lautaro Martínez. O atacante argentino antecipou-se à defesa e acertou, de perna esquerda, um belo voleio no ângulo esquerdo de Gallese.