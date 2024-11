Campeão mineiro pelo Atlético-MG é destaque no futebol sul-coreano

"Graças a Deus me adaptei rapidamente aqui, o elenco me acolheu e pude performar em alto nível logo na temporada de estreia aqui. Todo atacante visa a artilharia, porém, o objetivo fundamental é subir, e iremos fazer o máximo por isso", disse Bruno.

Formado na base da Chapecoense, Bruno Silva participou do título mineiro de 2020, conquistado pelo Atlético-MG, inclusive, anotando um gol na goleada do Galo por 5 a 0, diante do Tupynambás. Ainda no Brasil, ele também atuou por CRB e o Novorizontino.