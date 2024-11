Cacá atinge metas, e Corinthians vai adquirir 90% dos direitos do zagueiro; veja detalhes do acordo

O zagueiro Cacá vai firmar um contrato em definitivo com o Corinthians, válido por quatro anos. Como o zagueiro atingiu metas estipuladas no vínculo de empréstimo, o Timão vai desembolsar US$ 4 milhões (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual) por 90% dos direitos econômicos do beque.

Os 10% restantes do passe de Cacá seguirão com o Tokushima Vortis, do Japão, clube que cedeu o zagueiro por empréstimo ao Timão até o final desta temporada. O vínculo do camisa 25 com a equipe japonesa tinha validade até janeiro de 2025.

O Corinthians já sabia que ficaria com Cacá em definitivo, já que o defensor atingiu metas necessárias no começo do segundo semestre. Inicialmente, ficou acordado que o Alvinegro pagaria US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,5 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos de Cacá, mas os valores aumentaram já que o defensor alcançou novos objetivos, também previstos em contrato.