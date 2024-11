Brasil só empata com o Uruguai em Salvador e fecha ano no quinto lugar das Eliminatórias

A Seleção Brasileira encerrou 2024 com um empate e vaiada. Nesta terça-feira, o Brasil ficou no 1 a 1 com o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Valverde colocou os visitantes na frente e Gerson deixou tudo igual.

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior caiu para a quinta colocação, com 18 pontos, seis a mais que a Venezuela, primeira fora da zona de classificação. A Celeste, por sua vez, está na vice-liderança, com 20, três a menos que a Argentina.

Agora, a Seleção volta a campo apenas em 2025. A próxima data Fifa será em março, quando o Brasil enfrentará Colômbia, em casa, e Argentina, fora, pelas Eliminatórias. O Uruguai recebe a Argentina e visita a Bolívia. A Conmebol ainda não detalhou a tabela.