Tomás Cuello, do Athletico-PR, é o líder em chances claras criadas entre os clubes da Série A

? 88 passes decisivos (1º do time!)



? 116 dribles certos (1º do time!)



? 277 duelos ganhos... pic.twitter.com/vDr0StGcdU

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 17, 2024

Com o resultado neste sábado, o Furacão pulou para a 14ª posição, com 37 pontos conquistados, mesma pontuação do Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento, mas com uma vitória a mais do que o time gaúcho.

Por outro lado, o Galo conheceu o quinto jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro e permaneceu na 10ª colocação, com 42 tentos.