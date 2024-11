Semana do Corinthians tem duelo com Cruzeiro e confronto direto por vaga na Pré-Libertadores

A equipe alvinegra, no momento, ocupa a 11ª colocação da tabela de classificação, com 41 pontos somados. O time de Ramón Díaz, ainda, vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro.

Na sequência, o Corinthians mede força contra o Vasco, rival direto por uma vaga no principal torneio do continente. A partida está marcada para o próximo domingo, também na Neo Química Arena, às 16h, pela 35ª rodada.

O time carioca está duas posições acima do Timão na tabela da Série A, com dois pontos a mais. Com um possível G8 no Brasileirão, a vitória seria imprescindível para a equipe do Parque São Jorge se colocar entre os candidatos a vaga na Pré-Libertadores.

A reta final do Campeonato Brasileiro, ainda, será fundamental para a definição do futuro de Ramón Díaz. Apesar de ter ajudado o time a se recuperar no torneio, o treinador não tem permanência garantida e será reavaliado pelo clube ao término da temporada.