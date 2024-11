Seleção não perde para o Uruguai no Brasil há 32 anos

Buscando subir ainda mais na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira recebe o Uruguai nesta terça-feira, em Salvador. O elenco de Dorival Júnior quer uma vitória para engrenar de vez na competição e para isso se apoia no fator casa como um grande trunfo, já que os uruguaios não vencem a Seleção em território brasileiro há 32 anos.

A última vez que o Uruguai venceu a Seleção Brasileira no Brasil foi no dia 24 de novembro de 1992, em um amistoso realizado no estádio Governador Ernani Sátyro, em Campina Grande-PB. Os uruguaios venceram por 2 a 1, com gols de Nelson Cabrera e Hugo Guerra, enquanto Edmundo fez o tento brasileiro.