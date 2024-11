Rodrygo treina com bola e pode voltar aos gramados antes do esperado

O atacante do Real Madrid, Rodrygo, voltou aos treinamentos e participou de atividade com bola nesta segunda-feira. Inicialmente, estimou-se que o brasileiro ficaria de cinco a seis semanas se recuperando de uma lesão muscular no reto femoral da perna esquerda.

O clube surpreendeu sua torcida ao postar uma foto do jogador correndo com a bola acompanhada da seguinte legenda: "Começaram os treinos da semana". Dependendo de sua recuperação, Rodrygo pode ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti em questão de dias.