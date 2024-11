Relembre o último duelo entre São Paulo e Bragantino no Nabizão

O São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, popularmente conhecido como Nabizão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último duelo entre as equipes no local, a partida terminou empatada sem gols.

O confronto ocorreu em julho do ano passado, válido pelo Brasileirão, e marcou a reestreia de Alexandre Pato pelo Tricolor Paulista. O jogador, que deixou o clube no fim de 2023, entrou em campo aos 34 minutos da segunda etapa.

Apesar disso, o duelo teve diversas oportunidades perdidas no primeiro tempo e um ritmo menor no fim do jogo. Dorival Júnior, atual técnico da Seleção Brasileira, iniciou com os reservas e, apesar de ter realizado diversas mudanças ofensivas, não obteve sucesso. Assim, a partida terminou empatada em 0 a 0.