Memorial Tênis Brasileiro anuncia novos apoios, mostra acervo e homologa membros honoríficos

O vice-presidente do MTB, José Nilton Dalcim, fez duas explanações importantes aos convidados presentes, destacando que o regimento geral para o início de funcionamento do Hall da Fama está praticamente definido, com atuação do curador Luiz Mattar, e informou que a produção do site oficial do Instituto deverá ser lançado em março de 2025, permitindo assim consultas gratuitas ao grande acervo de dados, textos e fotos do Memorial.

Novamente com apoio da Federação Paulista, Elias também anunciou que o quarto encontro será realizado em março, no Esporte Clube Pinheiros, um dos maiores clubes poliesportivos olímpicos da América do Sul. O próprio presidente Carlos Brazolim prestigiou o evento deste sábado, ao lado do presidente do Tênis Clube Paulista, Paulo de Mauro. O Pinheiros se une ao Paulistano, Tênis Clube Paulista e Paineiras do Morumby.

"A diretoria do MTB tem trabalhado firme na consolidação dos vários segmentos que o Memorial aborda, desde questões técnicas e regimentais, como também de conteúdo e de projetos esportivos e sociais, que incluem exposições e mostras. Há um longo trabalho pela frente e estamos muito satisfeitos com o apoio que recebemos de todos os lados, incluindo é claro os principais tenistas da história do tênis brasileiro", afirmou Walmor.