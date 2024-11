Melina, do Mato Grosso, conquista o Campeonato Brasileiro feminino de Rugby Sevens 2024

O Super Sevens é composto por três etapas e vence quem somar mais pontos ao final de cada disputa. No caso do Melina, a equipe iniciou a campanha com o vice-campeonato em Jacareí e depois se sagrou campeã em São José dos Campos e Guarulhos.

Nesta última competição, as mato-grossenses não deram chances para as demais equipes: 37 a 0 sobre o Delta, 40 a 0 no Curitiba, 45 a 0 no Pasteur, 38 a 0 diante do São José e 27 a 5 na decisão, novamente contra o Delta.