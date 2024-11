Lázaro visa retorno contra o Bahia e projeta reta final do Palmeiras no Brasileiro: "Acreditar até o fim"

O atacante Lázaro deve voltar a ser relacionado pelo Palmeiras no duelo contra o Bahia, que acontece nesta quarta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador vinha sendo desfalque na equipe devido a dores no joelho esquerdo.

Recuperado, o atacante pode ser reforço para Abel Ferreira. Lázaro falou sobre o período que esteve ausente e projetou a reta final do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 64 pontos e está na vice-liderança, a quatro pontos do líder Botafogo.

"Infelizmente tive que ficar de fora dos últimos jogos e fiquei bastante triste porque queria estar ajudando, estar junto com a rapaziada. Mas agora, graças a Deus, estou de volta e estou trabalhando bastante para me recuperar e voltar bem. Sabemos muito bem que agora é reta final e cada jogo é uma decisão, cada jogo é uma final. Esse próximo jogo contra o Bahia vai ser bastante importante e a gente sabe da dificuldade que vai ser a partida. Mesmo fora de casa, temos de impor o nosso jogo, nosso ritmo, para conquistar o nosso objetivo que é a vitória", disse.