Kane acredita que seguirá defendendo a Inglaterra após a Copa de 2026

O capitão também demonstrou otimismo com a chegada de Thomas Tuchel, que assumirá o cargo de técnico da seleção inglesa em 1º de janeiro de 2025. Kane já trabalhou com o treinador alemão no Bayern de Munique.

"Será formidável para nós. Ele tem uma vasta experiência em grandes competições, trará muita energia ao time e deixará sua marca e identidade na nossa maneira de jogar taticamente", afirmou Kane.

"Não gosto de me projetar muito para o futuro, e isso é algo que nunca fiz na minha carreira, mas a Copa do Mundo será empolgante", previu o atacante dos Três Leões. Ele deu essas declarações durante a inauguração de uma estátua em sua homenagem, colocada em frente à sede do modesto Ridgegaw Rovers, time do leste de Londres onde iniciou a carreira.