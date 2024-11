Jogo contra o Cruzeiro pode marcar primeiro reencontro entre Cássio e Corinthians na Arena

Há, entretanto, altas possibilidades do jogador ficar no banco de reservas diante do Timão. Isso porque o Cruzeiro se prepara também para a final da Sul-Americana, contra o Racing, no próximo sábado. A tendência, portanto, é que os titulares sejam preservados por Diniz para o duelo desta quarta. Porém, todo o elenco viajará a São Paulo.

Desde a saída de Cássio, a meta do Corinthians alternou entre três nomes. O primeiro deles foi Carlos Miguel, que foi embora pouco depois ao se transferir ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

Matheus Donelli, da base, ganhou espaço e chegou a fazer sete jogos pela equipe, mas retornou ao banco com a vinda de Hugo Souza, que tomou conta da posição e é o atual titular. Com ele, o time se afastou do Z4 do Brasileirão e mira agora uma vaga na Pré-Libertadores.

Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Cássio pediu para antecipar a rescisão de seu contrato com o time e, em entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava, disse acreditar no fim de seu ciclo no clube. Ele perdeu a posição de titular para Carlos Miguel, mas também ficou incomodado com questões internas.

O camisa 12 encerrou sua passagem pelo time do Parque São Jorge com 712 jogos disputados e nove títulos: Mundial e Libertadores (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), a Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).