Héctor Hernández inicia transição no Corinthians e deve voltar aos gramados antes do previsto

O atacante Héctor Hernández iniciou o período de transição para voltar a ser relacionado pela comissão técnica do Corinthians. O jogador está em fase final de recuperação de lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito e deve retornar aos gramados antes do previsto.

Héctor se machucou no dia 22 de outubro, durante um treinamento, e o clube trabalhava com a possibilidade do atleta não atuar mais nesta temporada. Confirmando o retorno antecipado, Héctor vai reforçar um setor que conta com nomes como Yuri Alberto, Memphis Depay, Talles Magno e Ángel Romero.

Desde a contusão, Héctor perdeu cinco compromissos do Corinthians, somando todas as competições. O jogador não foi relacionado contra Racing (duas vezes), Cuiabá, Palmeiras e Vitória. Para o duelo diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, sua presença é incerta.