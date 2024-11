Gil deixa aposentadoria de lado e espera contato da diretoria do Santos para renovar

A alta cúpula do Santos, contudo, ainda não entrou em contato com o experiente defensor. Nem o presidente Marcelo Teixeira nem o coordenador técnico Alexandre Gallo formalizaram uma proposta de renovação. Houve, apenas, alguns contatos iniciais, mas nada concreto.

Gil chegou ao Peixe em janeiro deste ano. O vínculo é válido até o final de 2024, com opção de extensão por mais uma temporada. A prioridade do zagueiro é o Alvinegro Praiano.

O defensor é querido pelo técnico Fábio Carille. Em diversas oportunidades o comandante destacou a sua admiração pelo jogador, que também tem o carinho do elenco e todos funcionários do clube.

Gil foi titular em 50 dos 53 compromissos do Santos na temporada. Ele foi substituído em apenas três ocasiões, todas depois dos 40 minutos do segundo tempo. Além disso, marcou um gol.

Campeão da Série B e com acesso garantido para a elite, o Peixe encerra o ano no próximo domingo, quando visita o Sport, pela 38ª rodada. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro a partir das 18h30 (de Brasília).