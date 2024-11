Escalação do Corinthians: Cacá deve ser relacionado contra o Cruzeiro

Já André Ramalho não deve ficar à disposição da comissão técnica no jogo de quarta. O beque ainda se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita. A contusão foi adquirida no clássico contra o Palmeiras, no dia 4 deste mês.

Se Cacá tiver condições de iniciar contra o Cruzeiro, ele deve formar a zaga do Corinthians ao lado de Gustavo Henrique. Caso contrário, o jovem Renato pode ganhar oportunidade, já que Félix Torres está defendendo a seleção do Equador na data Fifa. Outra alternativa seria escalar o volante Raniele de forma improvisada no setor.

O jogo entre Corinthians e Cruzeiro será nesta quarta, às 11 horas (de Brasília), em Itaquera. O Timão vai em busca de sua quinta vitória consecutiva na liga nacional, enquanto a Raposa deve mandar a campo um time alternativo, priorizando a final da Sul-Americana contra o Racing.