Eleição no Palmeiras: candidato da oposição, Savério Orlandi desafia Leila Pereira para debate

Leila Pereira encabeça a Chapa 100 - Palmeiras Campeão, que tem como vices Maria Teresa Bellangero (primeira vice), Paulo Buosi (segundo vice), Everaldo Coelho (terceiro vice) e Marcio Martin (quarto vice). A empresária, que busca a reeleição, deu início à sua primeira gestão em 2021.

Ambas as chapas foram aprovadas no filtro pelo Conselho Deliberativo do Palmeiras em outubro. A chapa de Leila recebeu 168 votos, enquanto a de Savério recebeu 85 votos. Ainda houve outros dez brancos. No domingo, os associados do escolherão entre os dois para a presidência do clube.

"O desafio está lançado. Chegou a hora de um debate de verdade! Estou aqui, de frente para a torcida e os associados, chamando a atual presidente para uma conversa aberta sobre o futuro do Palmeiras. Não dá mais para esconder atrás de eventos e autopromoção. Vamos falar de propostas, de gestão, do que cada chapa realmente oferece para o clube. O que está em jogo aqui é o destino do Palmeiras, e quem merece essa discussão é você, associado! Estou pronto. E ela, será que está?", escreveu Savério na publicação.