Corinthians tem sequência em casa como trunfo para entrar de vez na briga por Pré-Libertadores

O aproveitamento do Corinthians como mandante nesta edição do Brasileirão não é dos melhores, mas melhorou, de forma significativa, nas últimas rodadas. Nas últimas cinco partidas, foram quatro vitórias e apenas um empate.

Ao todo, em 16 jogos disputados na Neo Química Arena, o time teve sete triunfos, oito empates e perdeu somente um jogo. O aproveitamento, portanto, é de 60,4%.

Restam cinco jogos para o término da Série A do Brasileirão. O Corinthians, que vem de quatro vitórias seguidas, é o 11º colocado da tabela de classificação, com 41 pontos.

Mais distante do Z4, o Timão passa a mirar novos objetivos no torneio. A meta agora é uma vaga na Pré-Libertadores de 2025, principalmente com a possibilidade de um G8. A distância para o Bahia, oitavo colocado, no momento, é de apenas cinco pontos.