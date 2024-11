Conmebol anuncia abertura de Fan Zone da Libertadores em Buenos Aires

Nesta segunda-feira, através de comunicado oficial, a Conmebol informou que a abertura da Fan Zone da Libertadores, que ocorrerá na cidade de Buenos Aires, cede da final do torneio continental, ocorrerá entre os dias 27 e 29 de novembro.

O evento se trata de um espaço localizado no Paseo de la Costa, em Vicente López, que reunirá, dentre outras atrações, a exposição do troféu da Libertadores, o Museu da Glória Eterna (onde serão reunidas e expostas as relíquias da competição), um miniestádio, espaço exclusivo para crianças, prêmios, DJs e gastronomia.