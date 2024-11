Com treino tático, desfalcado Flamengo avança em preparação para pegar o Cuiabá

Além deles, Arrascaeta, Pedro, Carlinhos, Everton Cebolinha e Matías Viña, todos lesionados, estão de fora do duelo da Arena Pantanal. Ao que tudo indica, Gabigol, afastado, também é ausência para enfrentar o Dourado.

Já classificado para a Copa Libertadores de 2025 por conta do título da Copa do Brasil, o Flamengo ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 59 pontos. Por sua vez, em uma situação muito delicada, o Cuiabá está no 19º lugar e, virtualmente rebaixado, tem apenas 29 unidades.