Com o objetivo de internacionalizar a marca, Fortaleza vai fazer pré-temporada 2025 nos EUA

As equipes se enfrentarão em busca do título do torneio amistoso, e os jogos acontecerão no Inter&Co Stadium e no Osceola County Stadium. O primeiro tem capacidade para 25 mil pessoas, é casa do Orlando City e do Orlando Pride, que competem na MLS e NWSL, respectivamente.

Em breve, o Fortaleza anunciará pacotes exclusivos para torcedores e sócio torcedores que quiserem acompanhar os jogos nos EUA, e que também poderão participar de eventos especiais.

"É um marco para a história do Fortaleza fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, que é um dos maiores mercados consumidores do mundo, principalmente na Flórida, um dos estados americanos com uma imensa colônia brasileira e, certamente, com muitos cearenses", comemora o Presidente Alex Santiago.

"Para além da Orlando Cup Pro, teremos uma extensa programação de expansão da marca do Laion, com vários eventos programados como workshops, palestras, e encontros com a torcida. Vivenciar esse momento é simplesmente mágico, e mostra que o Fortaleza pode sempre alcançar patamares cada vez maiores", finalizou.