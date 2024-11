Com dores na coxa, Calleri faz trabalho separado e pode desfalcar o São Paulo contra o Bragantino

O atacante Jonathan Calleri pode desfalcar o São Paulo no duelo contra o RB Bragantino, marcado para esta quarta-feira. O camisa nove do Tricolor realizou parte das atividades separado do elenco nesta segunda, no CT da Barra Funda, em recuperação de dores musculares na posterior da coxa esquerda.

Calleri sentiu os desconfortos na reta final do jogo contra o Athletico-PR, vencido pelo São Paulo por 2 a 1. Desde a partida, que ocorreu no último dia 9, o argentino tem seguido um cronograma de trabalho adaptado.

O atacante são-paulino iniciou as atividades com o restante do grupo, tendo participado da primeira parte do trabalho, que contou com circuito de mobilidade e ativação e exercícios de fundamentos técnicos. Na sequência, ele seguiu para outro campo do CT e, sob o comando da preparação física, realizou exercícios com bola.