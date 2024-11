Chile x Venezuela: saiba prováveis escalações e onde assistir ao jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

Nesta terça-feira, Chile e Venezuela duelam pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontece às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional Julio Martinez Pradanos, em Santiago.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do SporTV4.

As duas seleções chegam para a partida em má fase. Ambas estão em sequência sem vitórias na competição. No entanto, o Chile vive situação desesperadora e está na lanterna da competição, com apenas seis pontos.